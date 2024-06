Taranto, schiarita Giove-Capuano: la coppia non scoppia

Massimo Giove ed Eziolino Capuano andranno avanti insieme senza ridimensionare il progetto triennale partito lo scorso anno. E nonostante uno Iacovone a mezzo servizio per le prossime due stagioni, l’ormai famoso minutaggio non sarà alla base della prossima campagna acquisti.

È l’esito di un pranzo tra il presidente del Taranto e il tecnico di Pescopagano, che si sono incontrati in Città Vecchia sabato 15 giugno un mese dopo l’amaro epilogo di Vicenza.

Le parti hanno deciso di proseguire insieme, anche se dovranno aggiornarsi nuovamente la prossima settimana: Capuano sarà di nuovo a Taranto martedì prossimo per un evento in programma nel carcere “Carmelo Magli”, quindi non si esclude un nuovo incontro per cominciare a trattare con i calciatori in scadenza e con quelli che, in possesso di un contratto, hanno chiesto garanzie. Nei prossimi giorni, inoltre, sarà affrontata anche la questione Capuano-Galigani e il rapporto deteriorato tra i due. Dopo il lungo periodo di stallo, finalmente si può tornare a parlare di calcio.

