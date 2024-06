Danucci e Califano per la Fidelis Andria, ora caccia ai migliori

Il percorso è stato tortuoso, ma in prossimità del rettilineo finale non ci sono stati dubbi. La bandiera a scacchi ha premiato sia Ciro Danucci che Gianni Califano, entrambi pronti a costruire una Fidelis Andria solida e ambiziosa. Le ufficialità per allenatore e direttore sportivo sono arrivate proprio nelle ultime ore e, come hanno fatto i loro predecessori, Giuseppe Scaringella e Savino Daleno, i due dovranno essere bravi a trascinare la piazza, che ora sogna in grande.

Perché l’obiettivo, neanche tanto velato, è quello di tornare tra i professionisti dopo una stagione di assestamento e un ottimo quarto posto, che ha permesso alla Fidelis Andria di raggiungere comunque la semifinale playoff. A Califano, dunque, il compito di alzare l’asticella, con l’ex Livorno che punta a nomi di grido per vincere il campionato di Serie D.

Proseguono i contatti con Mateus Da Silva, attaccante classe ’97 che con 17 gol ha trascinato il Gravina alla salvezza. Il sogno, però, è sempre Nicola Loiodice. Il “diez” barese ha definitivamente chiuso con la Team Altamura e potrebbe essere pronto a sposare un progetto ambizioso come quello della Fidelis Andria. Nel mirino del DS biancazzurro, inoltre, ci sono anche Dario Maltese e Alex Sirri, vecchie conoscenze di mister Danucci a Brindisi e tra i protagonisti della vittoria del girone H di Serie D nella stagione 2022-2023, dopo una rimonta clamorosa e la vittoria nello spareggio contro la Cavese.

Non solo volti nuovi per la Fidelis Andria del futuro. La dirigenza è al lavoro per le riconferme di Nicolò Donida e Crocefisso Cancelli, mentre c’è qualche dettaglio da limare per Esteban Giambuzzi.

