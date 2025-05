Serie A, ufficiale il programma dell’ultima giornata: Lecce in campo domenica

Ancora tanti verdetti da definire in Serie A: l’ultima giornata di campionato si dimostrerà cruciale non solo per la corsa salvezza, con il Lecce protagonista, ma anche per la lotta europea e la volata Scudetto. La Lega Serie A ha deciso che Napoli e Inter scenderanno in campo venerdì sera, così da disputare l’eventuale spareggio lunedì 26 maggio. Sabato, tra le 18.00 e le 20.45, scenderanno in campo le quattro squadre che al proprio campionato non hanno più nulla da chiedere. Domenica in contemporanea si disputeranno invece le partite che avranno ancora valenza in termini di posizionamento in classifica: Lecce, Empoli, Venezia, Parma e Verona tutte in campo alle 20.45. Proprio come Lazio, Roma, Fiorentina e Juventus. I giochi sono tutt’altro che chiusi: gli ultimi 90 minuti saranno da seguire con il fiato sospeso.

Serie A: il programma completo della 38^ giornata

Venerdì ore 20.45: Napoli- Cagliari;

Venerdì ore 20.45: Como-Inter;

Sabato ore 18: Bologna-Genoa;

Sabato ore 20.45: Milan-Monza;

Domenica ore 20.45: Atalanta-Parma, Empoli-Verona, Lazio-Lecce, Torino-Roma, Udinese-Fiorentina e Venezia-Juventus.

