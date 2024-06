Il mercato del Cerignola tra entrate, uscite e contratti in scadenza

CERIGNOLA – Estate di rivoluzione? Non è detto, ma in casa Cerignola qualche cambiamento in più rispetto alla sessione di mercato estiva di un anno fa bisognerà aspettarselo. Tante situazioni in ballo, tra entrate, uscite e contratti in scadenza.

Tutti i prestiti rientreranno alle rispettive squadre di proprietà: Ghisolfi alla Cremonese, Rizzo all’Avellino e Barosi all’Ascoli. Porte girevoli tra i portieri, saluta il classe 2000 ma rientra alla base Saracco, il suo futuro potrebbe essere legato a quello di Krapikas, il cui contratto è in scadenza a giugno, così come quello di Trezza. Fares dovrebbe, invece, restare in gialloblù.

In difesa Martinelli, Visentin e Gonnelli vanno verso la permanenza, Ligi ha un altro anno ma il suo futuro andrà monitorato così come quello di Allegrini: tra le possibilità relative a quest’ultimo quella di una permanenza in qualità di leader carismatico, il suo contratto scadrà a fine mese e su di lui si sarebbe già fiondata la Virtus Francavilla. Le fasce, impostate sul 3-5-2, sono prioritarie per Giuseppe Raffaele: attente valutazioni in corso, l’arrivo di Vono andrebbe momentaneamente ad occupare la casella liberata da Rizzo, seppur con caratteristiche differenti. In mezzo al campo è Capomaggio l’uomo mercato, il Catania spinge ed avrebbe alzato la sua offerta, il Cerignola è fermo alle condizioni iniziali ma i contatti proseguiranno nelle prossime ore. Nel frattempo, si cerca già un suo eventuale sostituto, tra i centrocampisti centrali sotto osservazione spicca Arman Rada, albanese classe ’99 del Trento. Occhi anche su Christian Acella, mezz’ala nata nel 2002 di proprietà del Perugia. Gli addii di Bianco e Ghisolfi liberano due caselle, Tascone e Ruggiero potrebbero diventare invece uomini mercato nelle prossime settimane.

Porte girevoli anche in attacco: D’Andrea è uno dei pezzi pregiati; Vuthaj si allontana, le parti sarebbero distanti ed il rinnovo pare più complicato del previsto. Il possibile addio di Malcore renderebbe necessario un nuovo centravanti che possa garantire i 28 gol realizzati nelle ultime due stagioni dall’attuale attaccante gialloblù.

