Barletta Calcio, altra settimana senza annunci ufficiali

BARLETTA – Si conclude un’altra settimana in casa Barletta e la nuova società presieduta da Arturo Romano non ha ancora ufficializzato i componenti della dirigenza per la stagione 24/25, che i biancorossi puntano a disputare in Serie D attraverso il ripescaggio dopo la retrocessione in Eccellenza di un mese fa.

Il nuovo patron del club, ad inizio settimana, aveva fissato in dieci giorni la scadenza per i primi annunci, che riguarderanno direttore sportivo, allenatore e i primi elementi in organico. Situazione in divenire per la mansione dirigenziale, che dovrebbe avvalersi anche di diversi consulenti di mercato. Romano, nei giorni scorsi, ha contattato anche Franco Zavaglia, ex agente e attuale consulente già noto negli ambienti di Fermana, Sambenedettese e Rieti.

Per la panchina, invece, i favoriti dopo gli ultimi sviluppi sarebbero Gigi Panarelli e Giancarlo Favarin. La scelta di Romano ricadrà sul tecnico che non porrà condizioni di categoria e che accetterà di guidare il Barletta anche in Eccellenza, con l’obiettivo di riportarlo immediatamente in Serie D e confermarsi alla guida della squadra. Per i calciatori, il presidente biancorosso guarda agli elementi che ha già avuto in passato, in particolare a Viterbo: tra questi, resta tra i suoi pupilli Ermanno Fumagalli, portiere 42enne l’anno scorso in forza al Messina in Serie C.

In attesa delle ufficializzazioni Romano, con il supporto dell’avvocato Luca Tilia, starebbe valutando anche interlocuzioni con il tessuto imprenditoriale cittadino per ottenerne il supporto nella nuova stagione. Il numero uno del club tornerà a Barletta ad inizio settimana per nuovi incontri su più fronti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author