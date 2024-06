Serie C: Team Altamura, Di Donato nome forte per la panchina

Andrea Grammatica direttore sportivo, Daniele Di Donato in panchina. In attesa della conferenza stampa in programma martedì prossimo in Sala Consiliare la Team Altamura, che giocherà a Brindisi le prime partite della stagione regolare, sta cominciando ad allestire il team che affronterà la prossima stagione. Profili giovani e ambiziosi, come quello del direttore sportivo ex Ravenna e Spal, che vanta esperienze importanti anche con Spezia ed Entella. Sulla panchina, invece, dovrebbe sedersi Daniele Di Donato. L’ex allenatore del Latina è quel profilo giovane ma già con diversa esperienza in Serie C che lo stesso Grammatica aveva descritto in una recente intervista. Oltre 350 presenze da calciatore in Serie B con Palermo, Ascoli, Arezzo e Cittadella e 23 con il Siena, da allenatore ha già guidato Arezzo, Vis Pesaro e Latina in C e vinto un campionato di Serie D alla guida dell’Arzignano. Per quanto riguarda il parco giocatori, invece, ne resteranno pochissimi che hanno contribuito alla vittoria del campionato di Serie D con il portiere Gabriel Fernandes pezzo pregiato che è entrato nel mirino del Crotone. Resterà solo qualche under, il resto sarà tutto da costruire da Grammatica e dal suo staff.

