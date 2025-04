Matera: Casellati promuove la candidatura di Nicoletti

“La candidatura di Antonio Nicoletti a sindaco di Matera non è solo una proposta autorevole e credibile, ma una bella notizia per tutti i materani che vogliono una città capace di guardare al futuro con coraggio e concretezza. Con lui, il centrodestra dimostrerà ancora una volta di essere la forza del buon governo e degli ‘uomini del fare’.” Così, interpellata dall’ANSA, la senatrice Elisabetta Casellati, segretario regionale di Forza Italia in Basilicata, sulla scelta del candidato sindaco del centrodestra per la città dei Sassi, dove si voterà per le Comunali del 25 e 26 maggio prossimo.

“Matera – ha aggiunto l’ex presidente del Senato – è una città dalle straordinarie potenzialità, ma ha bisogno di una guida solida, competente, con le idee chiare. Nicoletti ha dimostrato di essere una risorsa per il territorio già durante la sua esperienza nella promozione turistica, in cui ha saputo trasformare le idee in risultati. Il turismo è uno dei pilastri su cui costruire sviluppo e nuova occupazione: la sua competenza sarà un valore aggiunto per far crescere la città e rafforzare tutto l’indotto economico locale. Adesso serve concretezza, visione, spirito di squadra. I materani chiedono soluzioni, non slogan. Il centrodestra è pronto a raccogliere questa sfida con serietà, impegno e passione”, ha concluso Casellati.

