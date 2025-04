Monopoli, ad Avellino con la forza di una difesa impenetrabile

Ad Avellino con la forza di un gruppo che sa soffrire, ad Avellino con lo spirito di una squadra che sa come si fa a rendere inoffensivi tutti i tipi di attacchi, anche quelli tendenzialmente più pericolosi. Il Monopoli, messo alle spalle il non particolarmente emozionante pareggio conquistato domenica contro il Potenza, è pronto a volgere lo sguardo verso il prossimo delicato e infuocato appuntamento di campionato. Nel prossimo weekend i biancoverdi saranno arbitri della lotta al titolo, ospiti di quell’Avellino che al momento guarda tutti dall’alto in basso ed è a 270 minuti dal possibile ritorno in Serie B.

I ragazzi di Colombo troveranno al Partenio un vero e proprio inferno, un clima inevitabilmente acceso e passionale all’interno del quale dovranno essere bravi a non scomporsi. Servirà personalità e coraggio, servirà una prestazione simile a quella offerta poco più di una settimana contro l’altra contendente al trono, l’Audace Cerignola di mister Raffaele, anche se magari con un altro risultato. Tra una sconfitta e un pareggio, mai come in questo caso, ci passa un’autostrada: in caso di segno X infatti il Gabbiano, avente attualmente un margine di tre lunghezze sul Crotone quarto, continuerebbe ad avere il destino nelle proprie mani – al di là di quello che sarà il risultato dei pitagorici contro il Foggia – e, battendo il Giugliano all’ultimo turno, si regalerebbe un clamoroso terzo posto in graduatoria.

Tutto, o quasi tutto, passerà dalla tenuta difensiva di una squadra che da mesi continua a fregiarsi del titolo di miglior retroguardia del raggruppamento: nessuno nel Girone C di Serie C ha infatti subito meno gol di Viteritti e compagni, appena ventidue reti incassate, due in meno dello stesso Avellino. Contro il Potenza, uno degli avversari più critici da affrontare in termini di prolificità realizzativa, è arrivato un altro clean sheet, il quarto nelle ultime sei, il quattordicesimo dall’inizio del campionato. Un’infinità che descrive una tendenza chiara e marcata che non dovrà venir meno sul più bello, in questo rush finale che potrebbe riscrivere la recente storia calcistica monopolitana.

