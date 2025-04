Adiconsum lancia allarme dazi: “Serve Europa più unita per tutelare famiglie e territori”

Gianfranco Solazzo, presidente di Adiconsum Taranto Brindisi, interviene con una riflessione approfondita sulle conseguenze della politica dei dazi imposta durante l’amministrazione di Donald Trump, una strategia che continua a produrre effetti sul piano economico e sociale anche in Europa.

“Questa politica rimette in discussione il principio del libero mercato e la libera circolazione delle merci, che hanno generato benefici globali nel tempo”, osserva Solazzo, sottolineando come il mondo del consumo non possa restare spettatore passivo. A subire le ricadute più gravi, infatti, sono le famiglie, attraverso le oscillazioni dei prezzi dei beni primari e il progressivo indebolimento del potere d’acquisto.

Secondo Adiconsum, è fondamentale che l’Italia adotti una strategia di governo basata sulla negoziazione e la mediazione, rifuggendo logiche conflittuali. “Le guerre commerciali non producono vincitori, ma perdite reciproche”, avverte Solazzo, che auspica un ruolo più coeso e deciso da parte dell’Unione Europea, come accaduto durante la gestione della pandemia.

L’associazione richiama poi l’attenzione sul legame tra consumi e stabilità economica: investire sul mercato interno è, secondo il presidente, una necessità. Interventi fiscali e politiche sui redditi restano strumenti prioritari per sostenere il tessuto produttivo e il benessere delle famiglie.

In questo contesto, Taranto e Brindisi non possono essere lasciate indietro. Le amministrazioni locali, evidenzia Adiconsum, dovrebbero evitare di inasprire la tassazione, già penalizzante per i cittadini meridionali. I costi energetici, ad esempio, restano tra i più alti in Europa, contribuendo a comprimere ulteriormente i consumi.

“Non solo i costi fissi pesano su chi vive al Sud. I giovani e i meno giovani che per studio o lavoro si sono trasferiti al Nord devono affrontare spese insostenibili per tornare in famiglia, anche solo per le festività pasquali”, denuncia Solazzo, facendo riferimento al caro prezzi di treni e aerei.

L’appello di Adiconsum si conclude con una richiesta alle istituzioni: governare le dinamiche speculative e tutelare quei cittadini che, per necessità, hanno dovuto lasciare la propria terra. “Almeno si abbia la capacità di garantire un ritorno dignitoso nei momenti di ricongiungimento, con la speranza che un giorno possano tornare stabilmente nelle città d’origine”.

Un messaggio chiaro per contrastare l’inverno demografico che sta impoverendo le comunità locali, privandole della loro risorsa più preziosa: il capitale umano.

