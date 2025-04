Basket B2/M, la Virtus Molfetta cede al Pala Poli contro l’Angri

Nonostante l’impegno e la determinazione, la Virtus Basket Molfetta non riesce a fermare l’assalto dell’Angri, che vince 87-76. La partita si è mantenuta equilibrata per due quarti, con Molfetta che ha cercato di rispondere agli attacchi avversari. Tuttavia, un super Martinez, con 45 punti, ha trascinato la squadra campana nel secondo tempo, quando la Virtus ha cominciato a calare fisicamente. La reazione molfettese, che aveva iniziato la partita con grande intensità, non è stata sufficiente a contrastare l’energia degli ospiti, che hanno preso il controllo nella seconda metà della gara.

Tabellino

DAI Optical Virtus Basket Molfetta: Giovara 2, Bertoni 4, Bergamo 6, Savoia ne, Seck 0, Natalini 1, Gulley 17, Jankovic 20, Sirakov 26, Arifkhanov ne

Pallacanestro Angri: Borciu 5, Montella 0, Malkic 6, Granata 0, Martinez 45, Valle 2, Mastrototaro 11, Bonanni 9, Borriello 0, Milojevic 9, Ouattara ne

