Promozione, Manduria: “No al titolo al Sindaco, pronti al fallimento”

La UG Manduria Sport, con una comunicazione ufficiale, ha annunciato di aver incaricato il proprio legale per seguire le trattative in corso con alcuni ex calciatori, con l’obiettivo di trovare un’intesa che possa evitare conseguenze drastiche. Tuttavia, la società ha già chiarito che, in caso di mancato accordo, non consegnerà il titolo sportivo al Sindaco di Manduria, ritenendo l’amministrazione comunale “indirettamente responsabile” della situazione attuale.

Nel messaggio diffuso, il club evidenzia un clima ostile protrattosi per tutta la stagione sportiva appena conclusa, accusando il Comune e altri soggetti di aver creato ostacoli tali da minare la sopravvivenza della società. “Ci spiace essere arrivati a questo punto, ma le azioni dei nostri predecessori e dell’amministrazione comunale hanno portato a una situazione irreversibile”, si legge nella nota.

La società ricorda i numerosi episodi in cui, a causa di ritardi nei pagamenti e richieste economiche elevate, i tesserati sarebbero stati costretti a lasciare gli alloggi, sottolineando di aver sostenuto da sola l’intera stagione. “Se avessimo ricevuto lo stesso trattamento garantito ad altre realtà in un secolo di storia, oggi non saremmo qui”, prosegue il comunicato.

Ribadendo la propria posizione, la UG Manduria esclude qualsiasi ipotesi di consegna del titolo sportivo al primo cittadino, affermando che “è necessario ripartire da un calcio pulito”, libero da condizionamenti e da penalizzazioni che, pur essendo legittime sul piano normativo, non sono imputabili all’attuale gestione societaria.

Infine, la società annuncia che, qualora non si dovessero creare le condizioni per proseguire, il legale è già stato incaricato di avviare le pratiche per il fallimento e, successivamente, per l’eventuale iscrizione di una nuova realtà calcistica.

