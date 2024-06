Esordio in Nazionale per Folorunsho: in campo negli ultimi due minuti di Italia-Albania

È arrivato in occasione della prima giornata della fase a gironi della sua Italia l’esordio in maglia azzurra di Michael Folorunsho. Il centrocampista ex (tra le altre) Virtus Francavilla e Bari è stato gettato in mischia dal ct Luciano Spalletti al 92’ della sfida fra Italia e Albania. Due minuti di soddisfazione per il classe ‘98 romano.

