Martina, Polizia aiuta uomo dimesso da ospedale dopo malore

Intervento della Polizia all’Ospedale di Martina Franca, a seguito di una segnalazione del N.U.E. (Numero Unico per le Emergenze) 112, per assistere un tarantino appena dimesso dopo un malore. L’uomo era in difficoltà per tornare a casa, dal momento che non aveva denaro né parenti o amici disponibili a prelevarlo. Gli agenti della Squadra Volante del locale Commissariato di Martina Franca, compresa la situazione, hanno acquistato un biglietto dell’autobus e fornito una bottiglia d’acqua fresca, permettendogli di rientrare dalla sua famiglia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author