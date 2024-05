Volley, BigMatFinals U18F: si assegnano i pass per i quarti di finale

Conclusa la prima giornata della Fase Finale a Gironi delle BigMat Finals U18F, si assegneranno domani, venerdì 17 maggio, i pass per i Quarti di Finale con le ultime gare in programma dei gironi dai quali le prime due avranno accesso ai Quarti in programma nella mattinata di sabato.

A raccontare questa settimana di BigMat Finali Nazionali U18F è stato il tecnico della nazionale U20 femminile Nino Gagliardi presente in questi giorni sui campi in Puglia: “Queste Finali rappresentanola fine di un percorso per questi gruppi perché è l’ultima categoria giovanile, quella che poi fa il passaggio alla cosiddetta pallavolo dei grandi. Quindi è sicuramente un banco di prova importante per le ragazze ed è un’esperienza davvero incredibile. In generale la finale nazionale, di qualunque livello si tratti, è un atto alla fine del campionato che fa sì che le ragazze si confrontino con le migliori formazioni d’Italia. Per ciò che mi riguarda, diciamo, soprattutto negli ultimi giorni è la parte finale di quella che è l’attività di tutte le società che poi dà anche spazio a tanti elementi che rientrano nelle squadre nazionali”.

”Sicuramente il livello è abbastanza alto e soprattutto nei giorni finali ci sono partite dal risultato a volte abbastanza incerto. E’ chiaro, ci sono le big come Conegliano, Casal de Pazzi, che sicuramente diranno la loro fino alla fine, però chissà ci può sempre scappare qualche outsider soprattutto per ciò che riguarda i piazzamenti”, continua.

”Diciamo che chi inizia questo percorso dal Trofeo delle Regioni e arriva poi a giocarsi le finali nazionali Under 18 vive un bellissimo percorso soprattutto di vita e poi tecnico perché è chiaro che lasciano un segno nell’esperienza di crescita di queste ragazze e in generale di tutti i ragazzi che vi partecipano. Perciò sono esperienze che rimangono e che sicuramente consentono alle ragazze e ai ragazzi di poter crescere nel miglior modo possibile e nella maniera più sana possibile”, aggiunge.

Come nazionale U20 quest’estate ci giocheremo l’Europeo tra Irlanda e Bulgaria dal 5 al 17 di agosto. Ovviamente, come sempre ci diciamo, siamo l’Italia e quindi è evidente che cerchiamo di fare il massimo risultato possibile. Poi dipenderà da quanto saremo bravi ad arrivare assolutamente fino in fondo. Sarà un’estate abbastanza lunga che inizieremo il 20 giugno e che ci porterà, mi auguro, al 17 di agosto”, conclude Nino Gagliardi.

Fase Finale – Gir. F (Palagrotte (Castellana Grotte)

Cfv Tre-di – Cortina Express Imoco Volley 0-3 (22/25 16/25 12/25)

Spazio Conad Busnago – Cfv Tre-di 2-3 (25/23 25/21 27/29 14/25 8/15)

17/05/2024 10:00 Cortina Express Imoco Volley – Spazio Conad Busnago

Classifica Gir. F

Cortina Express Imoco Volley – Veneto 3

Cfv Tre-di – Friuli Venezia Giulia 2

Spazio Conad Busnago – Lombardia 1

Fase Finale – Gir. G (Palazzetto Dello Sport (Monopoli)

Us Torri – Asd Volleyro’ Cdp 0-3 (14/25 18/25 17/25)

Volley Academy Wekondor Ct – Us Torri 1-3 (17/25 25/22 27/29 7/25)

17/05/2024 10:00 Asd Volleyro’ Cdp – Volley Academy Wekondor Ct

Classifica Gir. G

Asd Volleyro’ Cdp – Lazio 3

Us Torri – Veneto 3

Volley Academy Wekondor Ct – Sicilia 0

Fase Finale – Gir. H Palazzetto Dello Sport (Turi)

Libertas Fc/mosaico Ra – Club76 Reale Mutua Fenera Chieri 0-3 (18/25 14/25 17/25)

Savino Del Bene V – Libertas Fc/mosaico Ra 3-0 (25/16 25/23 25/21)

17/05/2024 10:00 Club76 Reale Mutua Fenera Chieri – Savino Del Bene V

Classifica Gir. H

Club76 Reale Mutua Fenera Chieri – Piemonte 3

Savino Del Bene V – Toscana 3

Libertas Fc/mosaico Ra – Emilia Romagna 0

Fase Finale – Gir. I Palasport Vigna Marina (Fasano)

Volley Bergamo 1991 – Vero Volley Torneria Colombo 3-1 (22/25 25/20 25/16 25/18)

Moma Anderlini Mo – Volley Bergamo 1991 3-1 (22/25 25/16 25/19 25/18)

17/05/2024 10:00 Vero Volley Torneria Colombo – Moma Anderlini Mo

Classifica Gir. I

Moma Anderlini Mo – Emilia Romagna 3

Volley Bergamo 1991 – Lombardia 3

Vero Volley Torneria Colombo – Lombardia 0

