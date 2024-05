Volley B/M, Grottaglie: playoff al via con l’imbattuta Reggio Calabria

Il Volley Club Grottaglie, vincitore del Girone H del campionato di Serie B, si appresta a iniziare il suo percorso ai playoff. I granata del patron Quaranta debutteranno sul parquet amico del Pala Campitelli alle 20.00 di sabato 18 maggio. Dall’altro lato della rete ci sarà la Domotek Volley Reggio Calabria, che ha trionfato nel Girone I da imbattuta e autentica macchina da record a livello nazionale. Un impegno, quello che attende Fiore e compagni, sicuramente complicato, come testimonia il precedente in Coppa Italia che ha visto prevalere i Calabresi per 3-1.

Servirà un’ennesima prova da grandissima squadra del Volley Club che conta anche sulla spinta dei mille del Pala Campitelli per superare un avversario di assoluto livello.

A introdurre il match è Davide Antonazzo, centrale grottagliese e nativo della Città delle Ceramiche: “È stato un anno bello intenso, abbiamo lavorato duramente per arrivare a questo momento della stagione. Giochiamo contro una squadra forte, che rispettiamo. Abbiamo bisogno del nostro pubblico per cercare di tagliare questo traguardo storico”.

La gara sarà diretta da Cervellati e Aleo. Ingresso al Pala Campitelli dalle 18:30 con abbonamento o ticket all’ingresso. Fischio di inizio alle ore 20:00.

