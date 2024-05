Puglia: via libera a legge per cure odontoiatriche gratuite ai fragili

Grande soddisfazione per il via libera della Consulta alla legge regionale che garantisce la gratuità delle cure odontoiatriche ai più fragili nelle strutture pubbliche. La Puglia fa un passo avanti sul fronte dei diritti e della tutela della salute dei più deboli.

“Con questa legge – dichiara Massimiliano Stellato, consigliere regionale di Italia viva firmatario della legge – si amplia la gamma dei diritti delle categorie più vulnerabili, con disabilità psicomotoria o disturbi del comportamento, garantendone la cura a carico del servizio pubblico. Si tratta di una iniziativa reale a sostegno dei cittadini, in questo caso dei più deboli, che fa della Puglia un’avanguardia in tema di assistenza sociosanitaria”.

“Sono lieto che la Consulta abbia riconosciuto l’impostazione della nostra legge regionale, che il Governo nazionale aveva impugnato – aggiunge Stellato -. Oggi si consegna il giusto riconoscimento a un tema di salute pubblica troppo spesso dimenticato. La legge offre una risposta concreta a una fetta importante di popolazione,che frequentemente rinuncia alle cure aggravando patologie di base e che finisce col gravare ulteriormente sul servizio sanitario nazionale”.

“Questa norma potrà fare la differenza per molti cittadini fragili. Dopo oggi, auspichiamo che la legge pugliese, che fa da apripista in materia, possa essere replicata anche nelle altre regioni, in modo da uniformare il servizio su tutto il territorio nazionale”, conclude Massimiliano Stellato.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author