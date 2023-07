Monopoli, a sinistra piace Bjarkason. Contatti avviati con il Venezia

MONOPOLI – Borello, Peschetola e poi gli over. Il Monopoli pianifica la seconda metà del mese di luglio, quella che porterà alla partenza per il ritiro di Camigliatello Silano, in programma per la il 24 luglio dopo il raduno a Monopoli del 19.

Manca adesso la spina dorsale over, con portiere, difensore centrale e prima punta che saranno di esperienza. Per la porta si continua ad accelerare per Tommaso Nobile, 27 anni, in uscita dal Foggia, mentre in difesa, dopo Cargnelutti e Ferrini arriverà un altro centrale. La fascia sinistra sarà di Mirco De Santis, Di Benedetto e di un giocatore over, che potrebbe rispondere al nome di Bjarkason, lo scorso anno a Foggia ma di proprietà del Venezia. Per l’attacco si seguono i profili di Adorante e Longo, entrambi over da quest’anno, provenienti rispettivamente da Triestina e Turris. È stato proposto anche Cianci ma l’ingaggio percepito dall’attaccante barese, al momento, non rientra nei parametri della società. Capitolo uscite: su Vassallo c’è l’interesse forte del Potenza ma il giocatore è ancora sotto contratto per un altro anno il Monopoli. Chi lo vorrà dovrà prima discutere del prezzo del cartellino con la società biancoverde.

