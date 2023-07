Serie B: Il Bari rompe il silenzio prima della partenza per il ritiro. Domani raduno in città

BARI – Il Bari si raduna e rompe il silenzio. Dopo un mese dalla finale playoff persa contro il Cagliari la società del presidente Luigi De Laurentiis si ritroverà per le visite mediche e i test fisici prima di partire alla volta di Roccaraso. Ci si aspettano risposte da parte della proprietà, a cominciare dagli obiettivi per il 2023/2024 per continuare con il budget a disposizione per allestire la squadra e, magari, quelli che sarebbero stati i piani in caso di Serie A e come si procederà per un eventuale passaggio di mano. Questione ritiro: In Abruzzo saranno circa 27-28, se i rientranti Simeri, Perrotta, D’Errico, Celiento e Polverino non saranno ceduti prima. In Abruzzo dovrebbero esserci anche Elia Caprile, che si aggregherà qualche giorno più tardi perché in permesso dopo l’Europeo Under 21 e Walid Cheddira, che sarà ceduto in caso di offerte importanti. Atteso anche l’annuncio di Faggi, che dovrebbe essere l’unico volto nuovo che si aggregherà dal primo giorno di preparazione. Polito, nel frattempo, continua a scandagliare il mercato. La priorità, dopo l’addio di Antenucci, è arrivare ad un attaccante in grado di avvicinarsi alla doppia cifra: sul piatto sempre i nomi di Diaw e Gliozzi, mentre non trovano conferme le voci sull’attaccante esterno del Cagliari Desogus, lo scorso anno al Pescara.

