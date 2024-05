Lecce, un Primo maggio di lavoro

Lecce – Il primo maggio, ovviamente, è la festa dei lavoratori e molti tra questi possono sfruttare il meteo clemente per godersi una giornata di svago con famiglia e amici. Per altri, invece, il primo maggio è un giorno lavorativo al pari degli altri: tra chi lo affronta con entusiasmo e chi con un pizzico di rassegnazione. C’è chi poi lavora utilizzando Lecce come set cinematografico e chi la prende con ironia.

