Brindisi dice addio a Tonino Palumbo, cuore biancazzurro

Brindisi piange la scomparsa di Antonio Palumbo, noto come Tonino, avvenuta nella notte all’ospedale Perrino. Il suo imminente 75° compleanno, il prossimo 28 maggio, non potrà essere festeggiato come previsto, poiché il suo fisico non ha retto a una grave caduta in casa avvenuta alcune settimane fa.

Dopo un mese di sofferenze, il cuore di Tonino ha cessato di battere nel reparto di Rianimazione, lasciando un vuoto nel cuore di tutti coloro che lo conoscevano. Nonostante l’età, Tonino era molto attivo sui social e oggi la sua bacheca è colma di messaggi di cordoglio e foto che lo ritraggono durante le sue molteplici avventure al seguito della squadra del cuore, il Brindisi.

Palumbo era un’icona vivente della passione per il Brindisi, protagonista della “Gioventù biancazzurra” negli anni Ottanta, e un fedele tifoso che ha vissuto sia i successi che i fallimenti della squadra, fino alla storica promozione in Serie C dell’anno scorso. La sua presenza allo stadio Fanuzzi era un punto fermo, e la sua assenza sarà irrimediabilmente sentita.

La Curva Sud, dopo il ricovero, gli ha dedicato uno striscione al Perrino con la scritta “Tonino tieni duro”, testimoniando l’affetto e il rispetto che la tifoseria nutriva nei suoi confronti.

I funerali si terranno giovedì 2 maggio, alle 15.30, nella Cattedrale, dove amici, parenti e tifosi potranno rendere omaggio a un uomo simbolo di passione e dedizione per il calcio e per la propria città.

Attraverso i canali social, anche il Brindisi FC “si associa al dolore della comunità biancazzurra per la scomparsa di Tonino Palumbo, storico tifoso brindisino tra i protagonisti negli anni 80 di “Gioventù Biancazzurra”.

