Crispiano: ecco il programma del Festival della Sostenibilità 2024

Prende avvio a Crispiano il Festival della Sostenibilità 2024, giunto alla sua quarta edizione nel Comune delle 100 masserie che è stato il primo in Puglia, nel 2021, ad aderire alla rete dei Comuni Sostenibili.

Da giovedì 23 a domenica 26 maggio 2024, quattro giorni ricchi di iniziative che ruotano attorno al tema della sostenibilità economica, sociale e ambientale, in attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Obiettivo dell’iniziativa è diffondere la cultura della sostenibilità, richiamando l’attenzione dei cittadini, delle imprese e delle istituzioni sulle opportunità connesse al raggiungimento dei 17 Goal in Agenda.

L’evento rientra nel calendario del Festival dello Sviluppo Sostenibile di AsviS (Alleanza Italiana Sviluppo Sostenibile) che si svolge, con oltre mille eventi contemporanei a maggio, in diversi territori italiani. Nei panel di discussione dell’edizione crispianese saranno trattati diversi temi connessi alla macro area della sostenibilità, con ospiti d’eccezione, talk, presentazione di progetti e performance artistiche, che si svolgono in Sala Consiliare, nella recentemente inaugurata nuova Biblioteca comunale “Carlo Natale” e nel cinema teatro comunale, secondo il programma dettagliato dell’evento.

Nella giornata di apertura, giovedì 23 maggio, insieme al sindaco Luca Lopomo ed al presidente dell’Associazione People Agency Sergio Sisto interverrà il Presidente della Rete dei Comuni Sostenibili, Valerio Lucciarini De Vincenzi, per presentare la nuova puntata di “Comuni Sostenibili On The Road” su Crispiano e la prima edizione della Guida dei Comuni Sostenibili Italiani 2024. Lucciarini è presidente della Rete dei Comuni Sostenibili e direttore generale ALI, la Lega delle Autonomie Locali Italiane. Si parlerà inoltre di salute, cura, parità di genere, alimentazione con ospiti di eccellenza, tra i quali Monica Calcagni, la ginecologa “influencer” con quasi un milione e mezzo di followers su Tik Tok, che ha fatto dei social uno strumento efficace e diretto per fare divulgazione scientifica, parlando con un linguaggio semplice e immediato, di medicina ed educazione sessuale soprattutto ai giovani.

Gli argomenti trattati venerdì 24 ruotano, invece, intorno alla sostenibilità ambientale, con la partecipazione degli alunni e delle alunne dell’istituto scolastico Severi di Crispiano che presentano un e-book fumetto e animano diversi momenti della giornata. Tra i numerosi ospiti, Paolo Fanciulli in video, pescatore toscano che dal 1986 ha unito il suo amore per la pesca con l’attivismo, contrastando la pesca a strascico che distrugge gli ecosistemi marini. In serata Giovanna Moscogiuri, endocrinologa e ricercatrice universitaria sia presso la Federico II di Napoli che presso la Divisione di Endocrinologia, Diabete e Metabolismo dell’Università di Tucson in Arizona, presenta il suo libro “La Danza Circadiana”.

Sabato 25 maggio prosegue il dibattito sulla sostenibilità ambientale ed energetica e l’importanza della sinergia tra istituzioni e terzo settore, facendo il punto della situazione per la Puglia 2030 e la Rete dei Comuni Sostenibili, con la presentazione del progetto Treedom, del libro “Il potere del clima” della professoressa Annamaria Bonomo e l’intervento di ospiti istituzionali.

Domenica 26 maggio, a partire dalle 17:30, la giornalista e conduttrice televisiva Giulia Innocenzi presenta “Food for profit”, la sua inchiesta rivelatrice sul filo che lega l’industria della carne, gli allevamenti intensivi e l’inquinamento ambientale, le lobby e il potere politico. Valerio Rossi Albertini, fisico della CNR e noto divulgatore scientifico, parla a seguire dei cambiamenti climatici, dell’inequivocabile innalzamento delle temperature del pianeta e della responsabilità delle attività dell’uomo.

Si alternano alla moderazione dei diversi eventi, nelle quattro giornate, i giornalisti Gianmarco Sansolino e Ottavio Cristofaro.

L’ingresso a tutti gli eventi nel programma del Festival della Sostenibilità 2024 è libero fino a esaurimento posti.

Il Festival della Sostenibilità 2024 di Crispiano si svolge con il supporto di SunElectrics, Monteco, Ecomac, Acquedotto Pugliese e il patrocinio di Regione Puglia, Comune di Crispiano, Crispiano Creativa 24, ASVIS Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, Rete dei Comuni Sostenibili, Confcommercio Taranto e Autorità idrica pugliese.

Programma dettagliato delle iniziative

GIOVEDÌ 23 MAGGIO

Gli eventi del mattino si svolgono presso il cinema teatro comunale, con la presenza dell’Istituto scolastico Morante di Crispiano.

(Panel 1) Ore 9:30-10:30, “Goal 3: Salute e benessere; Goal 5: Parità di genere” con Rosy Paparella, insegnante e formatrice, già garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Puglia.

(Panel 2) Ore 10:30-12:30, “Cose da donne che anche gli uomini dovrebbero capire”, incontro dibattito con la dottoressa Monica Calcagni, ginecologa e divulgatrice scientifica, influencer.

Nel pomeriggio il Festival si sposta nella nuova Biblioteca Carlo Natale.

(Panel 1) Ore 16:30-17:00, presentazione “Green e Social Hub” con Valerio Lucciarini De Vincenzi, Segretario Generale ALI e presidente della Rete dei Comuni Sostenibili, il sindaco Luca Lopomo e Simona Scarton, Executive Manager del progetto HSUB partner Leganet srl.

(Panel 2) Ore 17:00-18:00,“La Rete dei Comuni Sostenibili in Puglia” Lucciarini De Vincenzi, e Lopomo presentano “Comuni on the road” a Crispiano.

(Panel 3) Ore 18:00-19:00, “Donare Salute” con il dottor Pierpaolo Volpe, Presidente dell’Ordine Professioni Infermieristiche Taranto; Mimmo Console di Fratres; il dottor Fortunato Costantino dirigente Asl del Servizio Immunostrasfusionale e consigliere comunale; Egidio Ippolito, trapiantato ed ex sindaco; Massimo Fontò consigliere comunale.

(Panel 4) Ore 19:00-20:00, “Alimentazione consapevolmente sostenibile” con le dottoresse biologhe nutrizioniste Claudia Marraffa e Federica Ligorio, Andrea Urso biologo nutrizionista; Alessia Margherita di Monteco e il consigliere comunale Massimo Fontò.

VENERDÌ 24 MAGGIO

La giornata si svolge in sala consiliare e modera Gianmarco Sansolino.

(Panel 1) Ore 10:30-12:30, “La vita sott’acqua” con l’istituto F. Severi. Gli studenti presentano l’e-book e il Fumetto “I Fantastici 5 e Lamposupergoal”. Segue un piccolo ensemble della 1C della Severi. Interviene in video Paolo Fanciulli, pescatore ambientalista che da anni lavora per contrastare la pesca a strascico e illegale.

Nel pomeriggio:

(Panel1) Ore 17:00-18:00, “Un nuovo sistema energetico più pulito, sostenibile, democratico, a misura d’uomo” con l’ingegner Nicolò Frascà di Sunelectrics, il prof Salvatore Camposeo di Uniba e Michele Palmisano, assessore del Comune di Crispiano.

(Panel 2) Ore 18:00-19:00, “Il Comune di Crispiano verso plastic free”, con il referente provinciale Plastic Free Fabio De Lima Souza, l’assessore comunale Alessandro Saracino, il sindaco Luca Lopomo e Mario Montinaro, amministratore di Monteco.

(Panel 3) Ore 19:00-20:00, Giovanna Moscogiuri, ricercatrice e medico endocrinologa presso l’Università Federico II di Napoli, “Full Professor of Medicine” presso l’Università di Tucson in Arizona, presenta il suo libro “La danza circadiana”.

Alle 20:00 porte aperte al cinema teatro comunale per “Musica a colori. L’Agenda 2030 dell’Onu sulle note della L.L.I.F.E. Project Orchestra”, progetto musicale curato dall’Accademia musicale Giacomo Puccini, L.L.L.I.F.E. Project team e dall’istituto scolastico Severi di Crispiano.

SABATO 25 MAGGIO

Gli eventi della mattina si svolgono nella nuova location della Biblioteca Carlo Natale; modera Gianmarco Sansolino.

(Panel 1) Ore 10:00-10:30, “Cosa succederebbe se tutti piantassero un albero?”, presentazione del progetto Treedom e dell’associazione People Agency.

(Panel 2) Ore 10:30-11:30, “Ecomac” con l’avvocato Marco Cascini.

(Panel 3) Ore 11:30-12:30, “Puglia 2030 e Rete dei Comuni Sostenibili” con la professoressa Gabriella Calvano; Serena Scorrano, funzionaria del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della regione Puglia; il direttore di Arpa Puglia Vito Bruno e il professor Vito Felice Uricchio, Commissario Straordinario per le bonifiche per la città di Taranto; Leonardo Giangrande e Tullio Mancino, rispettivamente presidente e direttore di Confcommercio Taranto.

Nel pomeriggio, la moderazione è a cura di Ottavio Cristofaro.

(Panel 1) Ore 17:00- 19:00, “Dalla Laudato si’ ad oggi il ‘Clima è cambiato?’”, presentazione del libro “Il potere del clima” di Annamaria Bonomo, professoressa associata di diritto amministrativo Uniba; il professor Giuseppe Chiarelli; la consigliera Valentina Leggieri; l’onorevole Domenico Amalfitano, presidente del Centro di Cultura “Lazzati” e l’intervento video di Domenica Leone, professoressa di diritto ecclesiastico e diritto commerciale.

(Panel 2) Ore 19:00 -20:00, “I Comuni gestiranno l’acqua pubblica? Il futuro in Puglia” con il direttore dell’Autorità Idrica Pugliese Michele Abbaticchio e il sindaco Luca Lopomo.

DOMENICA 26 MAGGIO

Giornata conclusiva in sala consiliare.

(Panel 1) Ore 17:30-18:30, “Food for profit” con la giornalista e conduttrice televisiva Giulia Innocenzi.

(Panel 2) 18:30-20:00, “Cambiamenti climatici” con Valerio Rossi Albertini, fisico e divulgatore scientifico e, a seguire, “Tutti pazzi per l’Ilva”, atto unico di Giuse Alemanno con Stefano Zizzi.

