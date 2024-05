Malore per Guido Crosetto ricoverato d’urgenza in ospedale

Guido Crosetto, ministro della Difesa, ha avuto un malore durante il Consiglio Supremo di Difesa ed è stato trasportato in ospedale in ambulanza. La notizia è stata confermata da fonti della Difesa. A metà febbraio, Crosetto era stato già ricoverato per dolori al petto. In quell’occasione, si era recato da solo al pronto soccorso dove, dopo accertamenti e monitoraggio, gli era stata diagnosticata una lieve pericardite senza danni cardiaci.

