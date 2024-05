Taranto 2026, Ferrarese: ‘Pronti per le gare d’appalto’

Massimo Ferrarese, commissario incaricato dal Governo per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, è intervenuto per fare il punto: “Dopo la firma dei sindaci dei comuni interessati dai Giochi, siamo pronti per assegnare gli appalti. Voglio ribadire, a beneficio di chi ancora non l’ha inteso, che le aziende della mia famiglia non parteciperanno ad alcuna gara, né in prima né in seconda battuta. Non metteremo nemmeno un chiodo per i Giochi del Mediterraneo”. Di seguito, l’intervento completo di Massimo Ferrarese.

