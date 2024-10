Taranto, confronto per lo sviluppo del commercio locale

Il Centrodestra di Taranto, rappresentato dai segretari cittadini, ha incontrato una delegazione di Confcommercio per discutere una serie di temi cruciali legati al settore commerciale. Al centro del confronto la ferma opposizione a ogni forma di espansione commerciale della città, nonché la questione dei parcheggi, la chiusura dei negozi nel centro storico, la valorizzazione del borgo e della città vecchia, e l’impiego dei fondi derivanti dalla tassa di soggiorno.

Entrambe le parti hanno espresso preoccupazioni comuni e riconosciuto la necessità di mettere in campo proposte concrete per affrontare le sfide attuali. Si è inoltre deciso di coinvolgere i consiglieri comunali del centrodestra all’interno della massima assise per promuovere eventuali iniziative.

L’incontro si è concluso con l’impegno reciproco a proseguire il confronto e la collaborazione per implementare soluzioni condivise, contribuendo così allo sviluppo sostenibile del settore commerciale e al benessere della comunità locale.

Partecipanti all’incontro: Gianluca Mongelli (FdI), Francesco Battista (Lega), Mimmo Lardiello (Forza Italia), Filippo Marcoleoni (Noi Moderati), Francesco D’Errico (UDC), Walter Musillo (Svolta Liberale), Mirko Maiorino (PLI), Luca Simonetti (NPsi).

