Laterza, nuova postazione del 118

È stata avviata a Laterza la postazione SET 118, la cui operatività si estende, sin dal 2003 e con attività h24, nella vasta area del comune laertino e nell’ambito delle aree comunali vicine. La nuova sede è il nuovo poliambulatorio, in via Ugo La Malfa; presente all’evento di avvio il Commissario straordinario di ASL di Taranto, Vito Gregorio Colacicco.

Mario Balzanelli, direttore del Dipartimento SET 118 di Taranto e Presidente del SIS118 ha dichiarato: «La nuova postazione si pone da quest’oggi, autorevolmente, quale modello di eccellenza previsto, a livello nazionale, sia dal punto di vista architettonico che della concezione logistico-operativa degli spazi e dei percorsi funzionali, pienamente conforme agli standard nazionali previsti dalla Società Italiana Sistema 118.

Sono stati predisposti ambienti dedicati e separati per medico, infermiere, autisti-soccorritori, nonché ambienti comuni, spogliatoi, con bagni e docce, separati per uomini e donne, deposito di attrezzature, farmaci e presidi, arredi idonei allo stazionamento h 24 del personale, nonché soluzioni logistiche di fondamentale importanza, quali porta di accesso della postazione immediatamente prospiciente l’area di sosta dell’ambulanza, a sua volta coperta da pensilina, gabbiotti, areati e chiusi, situati all’esterno per bombole di ossigeno e rifiuti speciali, lavabo esterno alla postazione per lavaggio presidi e attrezzature, nonché si è previlegiato, per sede specifica di individuazione, il criterio di collocazione strategica della postazione lungo traiettorie di viabilità maggiore per rapida entrata ed uscita dal Comune.

Questa nuova postazione sia l’icona, il simbolo di una rinascita complessiva del Sistema di Emergenza Territoriale 118, il cui indispensabile potenziamento di capacità operativa deve necessariamente coniugarsi con una valorizzazione piena, direi strameritata, di tutti i suoi operatori, medici, infermieri, autisti-soccorritori, ed in particolare delle loro condizioni lavorative, già di per sé altamente complesse, usuranti e anche rischiose, che devono essere rese, a tutti i livelli, le più gratificanti e motivanti possibili.

Ringrazio, vivamente, il dottor Colacicco, per l’attenzione puntuale, maiuscola, riservata, ancora una volta, nonché in questi 22 anni di attività del SET 118 Taranto, di cui, con me, è stato, sin dai primordi della progettazione e della implementazione, il co-fondatore».

