Serie D/H, verso Nocerina-Martina: la designazione arbitrale

Sarà il signor Giuseppe Morello della sezione arbitrale di Tivoli a dirigere Nocerina-Martina, match in programma domenica pomeriggio allo stadio San Francesco di Nocera Inferiore e valida per la finale play off del Girone H di Serie D.

In questa stagione, l’arbitro Morello ha diretto 19 partite con 91 cartellini gialli, una doppia ammonizione, cinque espulsioni e ha concesso cinque tiri dagli undici metri. In carriera, invece, il fischietto laziale ha diretto 62 match con 293 ammonizioni, tre doppi gialli, appena 13 espulsioni e concesso 22 calci di rigore.

In vista di Nocerina-Martina, Giuseppe Morello della sezione di Tivoli sarà coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Piccolo di Vibo Valentia e Cosimo De Tommaso di Voghera. Invece, il quarto ufficiale sarà Gianluca Guitaldi di Rimini.

Nocerina-Martina: la designazione arbitrale

Arbitro: Giuseppe Morello di Tivoli

Primo Assistente: Giuseppe Piccolo di Vibo Valentia

Secondo Assistente: Cosimo De Tommaso di Voghera

Quarto Ufficiale: Gianluca Guitaldi di Rimini

