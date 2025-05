Roma, X Congresso Sap: elezioni e cariche

Sì è tenuto a Roma, nei giorni del 13 e 14 maggio 2025, presso la sala

congressi dell’Hotel Cristoforo Colombo, il X Congresso Nazionale del

Sindacato Autonomo di Polizia, il congresso nazionale del sindacato

autonomo di polizia, al quale hanno partecipato delegati del Sap,

provenienti da tutte le province italiane.

Una maratona di tre giorni nei quali si sono alternati momenti di studio

intensi, con interventi di illustri relatori che hanno sviluppato e arricchito

il dibattito sul tema: “La tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, quale

presupposto per il progresso e la convivenza civile”.

All’evento d’inizio del 13 maggio, hanno testimoniato la vicinanza al SAP,

con la loro presenza, il Vice Premier Matteo Salvini, il Ministro degli Interni

Matteo Piantedosi, il Capo della Polizia Vittorio Pisani, il Ministro della

Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, il Segretario Generale CONFSAL

Raffaele Angelo Margiotta, il Sottosegretario agli Interni Nicola Molteni,

l’Onorevole Ettore Rosato Segretario del COPASIR, l’Onorevole Matteo

Mauri Vice Presidente Commissione Affari Costituzionali, l’Onorevole

Giovanni Maiorano componente Prima Commissione Affari Costituzionali,

il Senatore Maurizio Gasparri capogruppo FI al Senato e l’Onorevole Gianni

Tonelli Presidente Onorario del SAP.

Il 14 maggio, nella mattinata, si sono tenuti i lavori congressuali, al

termine dei quali, l’assemblea dei delegati ha confermato per i prossimi

cinque anni alla guida del SAP il Segretario Generale Stefano Paoloni.

Sono stati eletti Giuseppe Coco come Segretario Aggiunto, mentre come

Vice Segretari Giampiero Timpano, Roberto Mazzini e Cesare Corica, a cui

si aggiungono, da oggi, Mirco Pesavento e Vito Stasolla, già Segretario

Provinciale del SAP di Matera, da tempo sul territorio pugliese per attività

sindacale.

Sono stati nominati, per le regioni Puglia e Basilicata, all’Esecutivo

Nazionale Giuseppe Vigilante (FG) e Francesco Pulli (BR), a cui è stato

anche affidato l’incarico di componente Commissione per Meriti

Straordinari e Speciali.

Sono stati altresì designati, sempre per la Puglia e Basilicata, cinque

Consiglieri Nazionali: John Battista (BA), Vito Giordano (BAT), Carlo

Giannini (LE), Fabrizio Santoro (TA) e Roberto Belfiore (BR), mentre, in

qualità di Componente del Collegio dei Probiviri Nazionale, Alberto De

Benedictis (BA).

Il momento più carico di emozioni lo si è vissuto nel pomeriggio, quando,

alla guida del Cappellano del SAP Don Augusto Piccoli, tutta la compagine

dei delegati, degli invitati e di tanti che hanno voluto presenziare al

momento, insieme alla neo eletta Segreteria Nazionale, sono passati

attraverso la Porta Santa della Basilica di San Pietro per onorare il percorso

giubilare a cui il SAP ha aderito. Subito dopo, tutta la colonna si è

incamminata, in una sorte del cammino della memoria per terminare il

percorso all’Altare della Patria, dove è stata deposta una corona di alloro

in memoria di tutti i caduti della Polizia di Stato, per commemorare la

giornata del Memorial Day 2025 (evento promosso dal SAP, all’indomani

della strage di Capaci e che ogni anno viene celebrato per non dimenticare

“chi non c’è più”).

Tutto questo, appena descritto, ha rappresentato un lavoro di squadra che

ha premiato l’elezione di figure importanti e autorevoli in ambito

nazionale, che vedremo presto su tutto il nostro territorio per soddisfare

le esigenze dei tanti colleghi, iscritti e non al Sindacato Autonomo di

Polizia, stillate dall’ottimo lavoro di squadra svolto in questi ultimi anni dal

gruppo SAP Puglia/Basilicata.

