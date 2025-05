Incidente sulla Francavilla Fontana – Ceglie Messapica

Incidente stradale questa mattina 16 maggio poco dopo le 6, sulla strada provinciale che collega Francavilla Fontana a zceglie Messapica, all’altezza dello svincolo per la Statale 7 e, quindi, alle porte della città degli Imperiali. Coinvolte nel sinistro due auto: una Mini e una Mercedes. Per fortuna, si registrano feriti solo lievi, ma che paura su quel tratto già in passato teatro di gravi sinistri. Per circa due ore, al fine di favorire i soccorsi e la pulizia della strada, è stato chiuso lo svincolo Francavilla Nord della statale 7. Sul posto, insieme alle ambulanze del 118, carabinieri e vigili del fuoco.

