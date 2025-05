Puole Scudetto in archivio per il Casarano: la testa è già alla prossima Serie C

È terminata con un successo agrodolce la stagione sensazionale del Casarano, che nel secondo round della poule scudetto ha sì battuto il Guidonia di Ciro Ginestra, ma senza riuscire ad imporsi nel gruppo 3, a causa della sconfitta interna con il Siracusa. Il 3-4 registrato in Lazio ha fatto divertire e non poco i presenti nei pressi della Capitale. Non un caso che a sfidarsi fossero i migliori attacchi dei gironi G ed H. Leo Perez ha chiuso la propria stagione con una doppietta, e sono arrivati anche i gol di Opoola e Saraniti. È stata l’occasione utile per vedere all’opera anche chi in regular season ha trovato meno spazio, in attesa di programmare la prossima stagione.

Il presidente Filograna è già al lavoro, così come al lavoro si è anche per adeguare lo stadio Giuseppe Capozza alle norme federali della Lega Pro. Verosimilmente si ripartirà da mister Vito Di Bari, allenatore a cui non mancano certo i corteggiamenti, ma che il Casarano vorrebbe trattenere in Serie C, ragionandoci assieme anche in ottica conferme. Non sono pochi, infatti, i calciatori che quest’anno hanno militato in rossazzurro che in vista del prossimo campionato potrebbero strappare una permanenza anche tra i pro. Tra questi potrebbe però non esserci Loiodice, già attenzionato attivamente da chi ambisce a disputare un girone H di Serie D da protagonisti il prossimo anno, ossia il Fasano, e desideroso di proseguire parallelamente il proprio percorso calcistico e mediatico in Kings League, cosa possibile solo tra i dilettanti. Il campionato è stato dei più caldi, ma prepariamoci ad un’estate decisamente bollente.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author