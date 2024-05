Volley, Andrea Santangelo nuovo opposto della Prisma Taranto

Andrea Santangelo, molisano classe 1994, si unisce alla Prisma Taranto come opposto, rinforzando la diagonale insieme a Zimmermann e Gironi. Alto due metri, Santangelo è noto per il servizio velenoso e il potente attacco, ma soprattutto per lo spirito carismatico e combattivo.

Il direttore generale Vito Primavera lo descrive come la scelta più naturale dopo la sua brillante stagione a Pineto e i successi in Serie A2. “Siamo certi che Santangelo apporterà un grande valore aggiunto al team e, grazie alla sua esperienza e professionalità, si integrerà al meglio nella squadra, crescendo ulteriormente in questa importante esperienza in Superlega”, ha dichiarato il dg.

Santangelo è entusiasta per la nuova avventura: “Ho l’offerta di Taranto per diverse ragioni, com giocare nella Superlega italiana, il campionato più importante del mondo. Essere allenato da uno staff tecnico di alto livello come quello di Taranto, con ex giocatori del calibro di Papi e Boninfante, ha sicuramente influenzato la mia decisione. Inoltre, la Puglia è una regione bellissima e molto attiva a livello pallavolistico, Taranto è una città fantastica che ha dimostrato di poter competere con squadre di alto livello”.

”Mi aspetto un auper lavoro e spero di poter offrire il mio contributo a squadra e società per raggiungere gli obiettivi prefissati. Mi auguro di trovare quanto più spazio possibile e dimostrare di poter competere in questa categoria.”

