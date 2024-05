L’I.T.T. “Giorgi” di Brindisi trionfa nel campo dei videogiochi

Gli studenti della 3DI dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Giorgi” vincono il Contest Nazionale di Videogiochi “Informatica x Gioco = Fantasia + Regole”.

Matthias Livera, Luigi Sgura, Brian Romano e Simone Giove hanno conquistato il primo posto nel contest “INFORMATICA X GIOCO = FANTASIA + REGOLE” promosso dall’Università di Camerino in collaborazione con l’Italian Video Game Program (IVIPRO), per la tematica “Nuove ed emergenti tecnologie”.

La competizione ha richiesto la creazione di un gioco incentrato su una delle seguenti tematiche: Nuove ed emergenti tecnologie, Promozione del territorio e dei beni culturali, ed Ecosostenibilità e parità di Genere, attraverso la piattaforma Unity.

L’iniziativa, concepita come Percorso di Orientamento per le Competenze Trasversali (PCTO), ha coinvolto varie classi dell’istituto. Gli studenti interessati hanno avuto l’opportunità di partecipare a sessioni formative online sulle tematiche del contest, sul game design e sulla piattaforma di programmazione.

La docente supervisore del progetto per la classe vincitrice, Maria Laura Stefanizzi, ha espresso la sua soddisfazione per questo successo: “Sono estremamente soddisfatta del lavoro dei miei alunni. Hanno dimostrato grande impegno e competenza nel portare avanti il progetto”.

Anche la Dirigente Scolastica, Mina Fabrizio, ha manifestato entusiasmo per il risultato dei ragazzi: “È un momento di grande orgoglio per tutta la nostra scuola. Questa vittoria evidenzia il valore della nostra formazione tecnologica e l’impegno sia degli studenti, sia dei docenti.” Questo risultato consolida l’Istituto Tecnico Tecnologico “Giorgi” come punto di riferimento nell’ambito dell’istruzione tecnologica, dove gli studenti sono incoraggiati a esplorare la propria creatività e ad affrontare le sfide del futuro digitale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author