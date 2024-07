Ostuni, lutto cittadino per i funerali di Mario Rotiglio

Ostuni proclamerà il lutto cittadino nel giorno dei funerali di Mario Rotiglio, il 66enne deceduto durante le operazioni di spegnimento di un incendio sabato scorso a Ceglie Messapica. Si attendono gli esisti dell’autopsia, disposta dalla Procura di Brindisi, che sta indagando per omicidio colposo in violazione delle norme sulla prevenzione nei luoghi di lavoro. Attualmente sono tre le persone indagate, tra cui i responsabili della gestione e del coordinamento dell’Arif. La data e l’ora dei funerali saranno stabilite dopo che la Procura concederà il nullaosta. Non è escluso che la cerimonia religiosa possa svolgersi già domenica 28 luglio.

