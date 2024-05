G7, una moneta da tre euro celebra l’evento

BRINDISI – La speciale moneta ha sette lati, tanti quanti i Paesi membri del G7 in programma a Borgo Egnazia dal 13 al 15 giugno. Fior di Conio in argento e tiratura limitatissima in quattromila pezzi per la moneta da tre euro tre che celebra l’incontro tra i grandi della Terra. Il ministero dell’Economia dedica alla presidenza italiana del Gruppo 7 la moneta realizzata dalla Zecca dello Stato e creata dal maestro incisore Emanuele Ferretti.

Il conio rappresenta nel dritto il volto dell’Italia proiettata, come da scritta, “verso il futuro”, mentre la corona dell’intelligenza artificiale sostituisce il tradizionale alloro sul capo dell’Italia. Sul rovescio, invece, campeggia il maestoso ulivo secolare, “emblema della nostra terra”, scelto come logo del G7 2024. La moneta è acquistabile direttamente dal sito del Mef al costo di 70 euro a esemplare.

