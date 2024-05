Quattordici tesori nascosti pugliesi si mettono in mostra

BARI – Quattordici appuntamenti per 14 tesori nascosti della Puglia. Terza edizione della manifestazione organizzata da Unpli Pro Loco Puglia che questo fine settimana – 25 e 26 maggio – propone percorsi ed esperienze culturali innovative alla scoperta di siti e beni culturali meno noti della nostra regione. Dal Gargano al Salento, dalle Gravine alla Valle d’Itria, ogni luogo sarà fruibile ai visitatori. Il progetto mira alla scoperta e valorizzazione dei beni culturali pugliesi, uno per ciascuno dei quattordici ambiti territoriali coinvolti, svelati da guide abilitate. L’obiettivo è promuovere il territorio pugliese attraverso una rinascita culturale, creando percorsi ed esperienze immersive che valorizzino piccoli borghi e città dell’entroterra. L’iniziativa intende attrarre visitatori e favorire la permanenza turistica a lungo termine, mettendo in luce anche siti e beni meno noti ma di grande fascino

