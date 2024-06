Taranto, sparatoria al Tramontone: svolta nelle indagini?

TARANTO – Potrebbero essere ad una svolta le indagini della Squadra Mobile di Taranto sulla sparatoria avvenuta venerdì pomeriggio in Via Mediterraneo nei pressi di una stazione di servizio. La polizia ha arrestato un uomo di 35 anni, residente nella zona dove è avvenuta la sparatoria, per detenzione nei una pistola che aveva nascosto sotto un divano. Si indaga per capire se l’uomo è coinvolto nella sparatoria

