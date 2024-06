G7: “Radici di umanità” a Martina una mostra a tema

Con “Radici di umanità” dello scultore Andrea Roggi, il centro di Martina Franca diventa una galleria d’arte. Una mostra a cielo aperto allestita in occasione del G7.

L’esposizione rientra nel Festival “CitArts” (tema di questa edizione “Radici”) promosso e sostenuto dall’Amministrazione Comunale per il tramite dell’Assessorato al Turismo e al Marketing Territoriale. Infatti inizierà in concomitanza col Festival delle Arti promosso e patrocinato, oltre che dal Comune, dalla Regione e da Puglia Promozione, che si svolgerà il 15 e il 16 giugno.

I lavori di Andrea Roggi sono presenti in mostre e collezioni in molti Paesi del mondo. Ha partecipato ad esposizioni nazionali ed internazionali a Londra, Rotterdam, Parigi, Fukuoka, Monaco e Shanghai, per citarne alcune. Da giugno 2022 ai primi mesi del 2023, presso Villa Pisani a Stra, è in esposizione la scultura Ápeiron, la quale, ad oggi, con i suoi otto metri di altezza, si configura come l’opera più grande dell’artista. Curatrice dell’esposizione è Felicia Cigorescu, direttrice creativa ed artistica, attivista per i diritti umani.

La mostra terminerà il 30 aprile del prossimo anno.

