Sava, anziana raggirata con la scusa del figlio nei guai: due arresti

SAVA: Avevano architettato una truffa ai danni di un’anziana di Sava convincendola che servivano 10mila euro per evitare l’arresto del figlio. A finire in manette due uomini, di 45 e 52 anni, entrambi originari della Campania grazie ai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Manduria, in collaborazione con i militari della Stazione.

Secondo quanto ricostruito la donna era stata contattata da un finto impiegato delle Poste, seguito poi da un sedicente maresciallo che si è presentato a casa sua per riscuotere il denaro. Il piano però è saltato: due veri militari in pattugliamento hanno notato la scena e fermato i sospetti, bloccandoli poco dopo la fuga.

Il 45enne è stato riconosciuto come il falso carabiniere, mentre l’auto usata per il colpo era stata noleggiata dal complice. Entrambi sono stati arrestati e portati in carcere.

