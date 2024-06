Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato all’interno di un’abitazione in via Piemonto ad Andria. A far scattare l’allarme, nel tardo pomeriggio, i vicini di casa dell’anziano allertati dal cattivo odore che da giorni proveniva dall’appartamento dell’uomo rimasto solo da anni. Le morte dell’uomo, un 70enne, sarebbe da ricondurre a cause naturali, pertanto la salma è stata consegnata ai famigliari.

