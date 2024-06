Euro 2024, Italia-Albania 2-1: esordio vincente per gli azzurri

Esordio vincente a Euro 2024 per l’Italia. A Dortmund, gli azzurri hanno battuto in rimonta (2-1) l’Albania nella prima gara del Gruppo B. La partita è iniziata in maniera disastrosa per la squadra di Luciano Spalletti: un errore da rimessa laterale di Dimarco ha sorpreso Bastoni permettendo a Bajrami di segnare il gol del vantaggio albanese dopo soli 23 secondi.

La reazione dell’Italia è stata immediata e veemente. Al 16′, il risultato è stato ribaltato grazie ai gol di Bastoni, sugli sviluppi di un corner all’11’, e Barella con un tiro da fuori area al 16′. Gli Azzurri hanno anche sfiorato il terzo gol con un palo colpito da Frattesi nel primo tempo. Nel finale, un grande intervento di Donnarumma al novantesimo ha salvato il risultato.

Italia-Albania 2-1

Reti: 1′ Bajrami (A), 11′ Bastoni (I), 16′ Barella (I)

Italia (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco (82’ Darmian); Jorginho, Barella (90’+2’ Folorunsho); Frattesi, Pellegrini (77’ Cristante), Chiesa (77’ Cambiaso); Scamacca (77’ Retegui). Panchina: Vicario, Meret, Buongiorno, Gatti, Raspadori, Bellanova, Mancini, Zaccagni, Fagioli, El Shaarawy. Ct.: Spalletti.

Albania (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Djimsiti, Ajeti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Bajrami (87’ Maçi); Asani (68’ Hoxha), Broja (76’ Manaj), Seferi (68’ Laçi). Panchina: E. Berisha, Kastrati, Balliu, Gjasula, Mihaj, M. Berisha, Ismajli, Daku, Abrashi, Kumbulla, Aliji. Ct.: Sylvinho.

Arbitro: Zwayer (Germania).

Ammoniti: Pellegrini, Calafiori (I); Broja, Hoxha (A)

