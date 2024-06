Euro 2024, Spalletti: ‘A volte ci piaciamo troppo e sprechiamo’

Dopo la vittoria in rimonta con l’Albania (2-1) all’esordio a Euro 2024, Luciano Spalletti ha espresso alcune critiche alla sua Italia: “Alcune volte ci siamo piaciamo troppo: prendiamo il vantaggio e non lo concretizziamo. Quando c’è da fare l’uno contro uno o il taglio, se vai fino in fondo, invece quando ci sentiamo padroni…”.

“Si è vinta una partita che si poteva vincere anche meglio, ci siamo comportati con leggerezza. La bischerata ce l’abbiamo sempre in canna, quando siamo padroni, quando palleggiamo comodi, è matematica la bischerata… Siamo fatti così”.

