Virtus Taranto, donazione ai bambini del reparto oncologico

Bello regalare un sorriso a chi soffre: la Virtus Taranto è impegnata non solo nello sport ma anche nel sociale infatti la scuola calcio ionica ha donato 10 palloni da calcio ai bambini del reparto pediatrico oncologico dell’Ospedale SS Annunziata di Taranto. “Quando si tratta di effettuare delle azioni benefiche per aiutare questi ragazzi, noi come club siamo i primi a partecipare” afferma Fabio Buonafede, direttore generale della Virtus Taranto, il quale prosegue dicendo: “Lo facciamo con cuore e amore comprendendo la situazione di difficolà che affrontano nel quotidiano questi bambini meno fortunati. Spero che questo nostro piccolo gesto possa regalare loro un sorriso e darli nuova forza e linfa per combattere la malattia. Siamo felicissimi di avere partecipato a questa donazione insieme con altre realtà sportive e noi come Virtus Taranto saremo sempre in prima linea per queste attività d’impegno sociale”

