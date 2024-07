Eccellenza, Gallipoli: 5 calciatori promossi in prima squadra

Il Gallipoli ha annunciato di aver raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto con cinque giovani talenti cresciuti nel proprio settore giovanile. Questi giocatori andranno a rinforzare il pacchetto under a disposizione di Branà per la stagione 2024 – 2025. Ecco i nomi dei confermati:

– Andrea Della Rocca, classe 2006, centrocampista;

– Alessio Sansò, classe 2007, esterno;

– Antonio Oliveti, classe 2006, difensore;

– Stefano Abbate, classe 2006, difensore;

– Samuele Schirosi, classe 2006, attaccante.

Questi rinnovi rappresentano un investimento importante per il futuro della squadra: puntare sui giovani talenti locali per costruire un team competitivo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author