Anteprima Antenna Sud: Brindisi, vicina la firma di Loris Palazzo

Colpo a sorpresa del Brindisi: il club biancazzurro è ad un passo da Loris Palazzo, attaccante classe 1991. Secondo quanto appreso dalla redazione di Antenna Sud, l’accordo tra le parti sarebbe già stato raggiunto e mancherebbe solo l’annuncio. Nella ultime due stagioni, Palazzo ha indossato la maglia del Bitonto, con una breve parentesi a Cerignola. Per lui esperienze in D anche con Brindisi, Fidelis Andria e soprattutto Monza, dove realizzò 28 reti in 64 presenze dal dicembre 2015 al gennaio 2018.

