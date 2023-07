Picerno, c’è la firma di Pasquale Maiorino

Colpo in attacco per il Picerno, che ha chiuso con la Virtus Francavilla per l’arrivo in terra lucana di Pasquale Maiorino. Come anticipato da Antenna Sud, le due società hanno chiuso l’accordo che porterà nello scacchiere rossoblù il classe ’89, che lascia la Virtus Francavilla dopo 79 presenze, 19 gol e 16 assist.

