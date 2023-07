Virtus Francavilla, Maiorino ad un passo dal Picerno

Assodato l’addio di Chicco Patierno, la Virtus Francavilla è pronta a dedicarsi anche ad altre operazioni di calciomercato, sia in entrata che in uscita. Il prossimo a salutare sarà Pasquale Maiorino, ormai ad un passo dal Picerno. Il fantasista tarantino firmerà a stretto giro il proprio contratto con la Leonessa. Battuta dunque la concorrenza di Casarano e Potenza, ossia le due formazioni che avevano manifestato interesse nelle settimane scorse.

In via di definizione, anche la trattativa che porterà capitan Riccardo Idda all’addio. Il difensore 34enne sembra ad un passo dalla Torres, club sardo militante nel girone B di Serie C. Per Idda parliamo non soltanto di un avvicinamento a casa, essendo il difensore nativo di Alghero, ma anche di un ritorno in rossoblù. Il centrale classe ’88 ha collezionato 65 presenze dal 2011 al 2013 fra le fila della Torres, siglando anche 7 gol. Per sostituirlo, la Virtus starebbe pensando ad un profilo di altrettanta esperienza. Piace a tal proposito l’ex Monopoli Luca Ricci, rimasto svincolato dopo la retrocessione della Viterbese. Il difensore 34enne vanta quasi 350 presenze in Serie C, un centinaio delle quali nel girone meridionale, ma anche 53 in Serie B e 2 in Serie A, con la maglia del Cesena nel 2011. I tifosi della Virtus Francavilla lo ricorderanno per il gol che lo scorso 18 dicembre realizzò proprio alla Nuovarredo Arena con addosso la maglia della Viterbese.

