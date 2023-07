Mercato Barletta, stretta per Burzio e il rinnovo di Russo

BARLETTA – Settimana al via con il Barletta che potrebbe battere i primi colpi nelle prossime ore. Mario Dimiccoli è rientrato in città e lunedì, in tarda mattinata, ha fissato un primo incontro con Luigi Pavarese e Ciro Ginestra: il direttore tecnico e l’allenatore biancorosso al tavolo con il patron per chiudere i primi accordi, a partire dalla riconferma di Sante Russo.

Il rinnovo dell’esterno pare ormai cosa fatta e potrebbe essere annunciato a breve. Si tratta del primo calciatore della scorsa stagione ad essere confermato: attesa anche per Milella, attualmente all’estero, ma anche per Cafagna e Di Piazza, i candidati principali degli ultimi giorni. Situazione in stand-by per Pollidori, Telera e Ponzo.

La riconferma più delicata e richiesta dai tifosi biancorossi è però quella di Andrea Petta. Il difensore siciliano tornerà in Italia martedì e potrebbe dare una risposta concreta sul suo futuro, che in questo momento sembra essere maggiormente indirizzato verso Trapani. Distante il Casarano dopo un nuovo rilancio dei granata, ma il Barletta proverà ad offrire una proposta di rinnovo.

In entrata, congelati i contatti con Lorenzo e Samuele Sorrentino, il nome di Pablo Burzio resta in cima alla lista. L’attaccante argentino avrebbe mostrato un’apertura al Barletta, in particolare nei giorni successivi all’incontro di giovedì tra Dimiccoli, Pavarese e il suo agente Giuseppe Abruzzese. Tocca ai biancorossi effettuare l’affondo decisivo per chiudere la trattativa. A centrocampo si allontana Aliperta, con alcuni profili che avrebbero scavalcato nelle preferenze l’ex Cavese: le ultime indiscrezioni avvicinano a Barletta Acampora del Lavello.

Novità anche sul fronte stadio Puttilli: martedì alle 10 incontro tra Dimiccoli e il sindaco Cannito per discutere dell’apertura totale, Distinti in primis.

