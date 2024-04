Autonomia, Lacarra: ‘Svenduto il futuro del Sud’

“Questo provvedimento è un altro passo che spinge il Sud verso il baratro, purtroppo l’ultimo di una lunga serie da quando si è insediato il Governo Meloni.” Così Marco Lacarra, deputato pugliese del Partito Democratico. “Con l’autonomia differenziata possiamo dire addio a ogni speranza di recuperare i divari che oggi fanno del Sud e del Nord due luoghi profondamente diversi. Oggi, a causa di uno scellerato scambio di favori elettorali tra le forze di maggioranza, si sta svendendo il futuro del Mezzogiorno e dei meridionali. Con la legge Calderoli le disuguaglianze in tema di strutture e prestazioni sanitarie, in fatto di politiche sociali, di infrastrutture e dei trasporti, sono destinate ad aumentare. Ciò che davvero lascia attoniti è la superficialità con cui i parlamentari meridionali della destra hanno consentito che tutto questo accadesse. Saranno loro a portare sulla coscienza il peso di un possibile disastro per le regioni del Sud.”

