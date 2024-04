Ex Ilva, Sindacati: basta piani di lungo periodo, servono risorse

Roma – La settimana prossima ci sarà probabilmente un intervento per sbloccare ulteriori risorse (150 milioni di euro) per dare liquidità all’Ex Ilva, in attesa del via libera dall’Unione europea al prestito ponte da 320 milioni di euro. È chiaro, il Ministro delle Imprese e made in italy, Adolfo Urso che ha annunciato che nella seconda metà di maggio sono state programmate visite in azienda di società che hanno manifestato interesse per l’acquisto dell’ex Ilva. Un nuovo passo e un nuovo piano industriale presentato dal Governo, che pero’ convince a metà i sindacati soprattutto sul tema occupazionale. Nel primo semestre del 2025, poi sarà avviata la realizzazione di due forni elettrici nello stabilimento ex Ilva di Taranto, che entreranno in attività nel corso del 2027

