Caos Barletta, situazione calda in vista della trasferta di Angri

In casa Barletta la situazione è sempre più complicata. C’è lo spettro retrocessione diretta in caso di risultato negativo ad Angri, e proprio su questa trasferta ci sarebbero importanti novità a riguardo. Durante un allenamento, ci sarebbe stato uno scontro tra giocatori e proprietà.

In virtù di questo, qualche calciatore potrebbe decidere di lasciare anzitempo il Barletta. Nelle prossime ore sono previsti nuovi confronti tra la società e i calciatori per provare a ricompattare l’ambiente per la gara più importante della stagione.

