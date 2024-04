US Lecce, Sticchi: “Il sogno copertura può essere realizzato”

Lecce – Si è tenuta, presso la sala stampa Sergio Vantaggiato dello stadio di via del mare di Lecce, la conferenza del presidente Saverio Sticchi Damiani che ha svelato gli interventi sullo stadio in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Il numero uno giallorosso parte da una premessa: “Stiamo parlando di interventi strutturali non perchè la parte sportiva sia già archiviata, anzi. Manca ancora un pezzo sul quale siamo tutti concentrati sull’impegno di domenica a Cagliari”. “Non parliamo del centro sportivo, perchè quello è un tema che riguarda esclusivamente la società e non il Governo come nella fattispecie dello stadio e quindi dei finanziamenti dei Giochi del Mediterraneo.”. “Abbiamo preferito mantenere un basso profilo in questi mesi perchè eravamo concentrati ad ottenere questi finanziamenti, quindi se siamo qui oggi è perchè c’è un decreto ministeriale che ha stanziato il primo step di circa 11 milioni (comprensivi di Iva), quindi netti poco più di 8 milioni.”.

“Abbiamo preparato a nostre spese uno studio di fattibilità tecnico-economica, avvalendoci della collaborazione dell’ing. Gabriele Quarta Colosso, dell’ing. Matteo Marzano entrambi MEG Srl e dell’architetto Franco Maghenzani di FMA Studio. Questo nostro progetto è stato donato al Comune che a sua volta l’ha riportato al comitato dei Giochi”.. “Il nostro è già uno stadio bello, uno stadio ricco di storia; ecco perchè abbiamo voluto riammodernarlo e non sostituirlo. Questi interventi, quindi, sono tesi a migliorarlo sia a livello estetico che a livello funzionale.”.

L’architetto Machenzani: “L’emozione più forte è stata quella di recuperare un impianto che, oltre alla sua funzionalità architettonica, rappresentata uno scrigno di oltre 40 anni di storia dell’US Lecce. Per questi motivi, il nostro impegno del recupero dello stadio di via del mare, credo sia stato centrato invece che demolire e ricostruire. Nella prima fase ci sarà un’integrale rifacimento del terreno di gioco, un’integrale rifacimento dei servizi igienici e istallati vari servizi ristoro”.

Il presidente Saverio Sticchi Damiani ha poi svelato un secondo decreto ministeriale che conterrà lo stanziamento di un’altra somma significativa: “Grazie a questa seconda somma potrebbe concretizzare realmente il sogno di avere la copertura dello stadio di via del mare. La settimana prossimo incontrerò personalmente il Ministro Fitto e il commissario Ferrarese per trasferire loro l’esigenza di vedere realizzarsi finalmente la copertura dello stadio. Anche in questo caso non ci presenteremo a mani vuote, ma con uno studio di fattibilità fatto a nostre spese. E’ quindi importante che se ne parli e che quindi il territorio spinga in questa direzione”. “Qualora dovesse essere approvato anche il secondo step, anche la copertura sarà molto rapida; considerando che i Giochi del Mediterraneo saranno nel 2026 i lavori devono essere fatti facendo una vera e propria corsa contro il tempo.”

